La vittoria dell'Inter nel derby affossa il Milan, che rischia di farsi agganciare dalle inseguitrici. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Eclissi di Milan, apoteosi di Lu-La. I gol di Lautaro (2) e Lukaku mandano in orbita l’Inter (+4) e inquietano i rossoneri, caduti ancora dopo La Spezia. La Roma, fermata dal Benevento, domenica prossima all’Olimpico giocherà per salire a -2. Cinque giornate fa il Diavolo aveva 9 punti di vantaggio sui giallorossi. E la Juve, con una partita in meno, può farsi sotto. L’Inter, in casa col Genoa, rischia di allungare ancora. In campionato Lukaku (17) e Lautaro (13) hanno già messo a segno un bel trentello”.