E’ opinione diffusa e, dunque, assai condivisa cheNon posso che accodarmi a questa previsione, essendo stato il primo e - per un periodo - anche. Chi mi derideva è stato servito, ma il peggio deve ancora venire.La prima: ilLa seconda:dopo che Conte aveva alzato il dito medio (in medio non stat virtus) a seguito delle provocazioni partite dalla panchina di casa.Si dirà che la mano gliel’hanno armata i bianconeri e cheMa così è stato e non vorrei essere nei panni di Agnelli dopo la partita, quando gli sguardi si incroceranno inevitabilmente e all’allenatore dell’Inter sfuggirà almeno un ghigno, non si sa se più di soddisfazione o di scherno.Certo, bisognerebbe saper vincere. E può anche essere - anche se penso il contrario - che al fischio finale Conte ci stupisca per eleganza e signorilità. Tuttavia, conoscendo i precedenti, ovvero. Probabilmente non è cattiveria agonistica, ma l’incapacità di controllarsi di fronte ad una gioia estrema. E quella di battere la Juve per la seconda volta in campionato lo è sempre, ma questa volta assai di più.Partita dura, partita vera, come dovrebbero essere tutte anche in prossimità della fine del campionato. Ma penso che non sarà così. Il Napoli, per esempio, l’unica squadra sulla quale la Juve può fare la sua teorica corsa, giocherà in casa della Fiorentina, salva e storicamente nemica della Juve. E’ possibile che non vinca? E, ove mai non vincesse - ma lo devo vedere -, la Juve riuscirebbe mai a battere un’Inter assatanata?L’ho scritto mercoledì sera e lo ribadisco adesso:E la Coppa Italia di mercoledì sera?Premesso che la Juve andrà incontro ad un’altra cocente sconfitta, perché l’Atalanta è più squadra, è più in forma e, complessivamente, ha giocato sempre meglio, c’è davvero qualcuno che ritenga quell’eventuale successo, in qualche modo riparatorio rispetto alla mancata Champions?Ovviamente no.