Il primo calciatore ecuadoriano della storia dell'Inter finora non ha mai visto il rettangolo di gioco e per la società nerazzurra, o meglio per, invece che rivelarsi un'arma a disposizione in alternativa ai soliti noti, al momentosta dando un apporto nullo facendo partire riflessioni su quello che poteva e doveva essere il suo inserimento alla Pinetina.per l'Inter e i suoi dirigenti era diventato palese e importante provare a regalare a Simone Inzaghi una prima punta di scorta, con. La scelta è ricaduta sull'usato sicuro, il bomber ex-Lazio che Inzaghi conosce alla perfezione e che è arrivato con un impatto economicoper il bilancio. Subito però qualcosa non è andato perché dalle voci su un possibile esordio, anche dal 1' nel derby contro il Milan al rientro dalla sosta (con i nazionali sudamericani di ritorno soltanto due giorni prima della gara), si è passati prima allo stop muscolare e poi alle 3Neanche nel momento del maggior bisogno, con gare da ribaltare e a cui serviva una scossa come quelle contro Liverpool e Sassuolo, Inzaghi si è fidato nel mandarlo in campo.concreta per un attacco che si sta ritrovando sia con unspuntato e in difficoltà in zona gol, sia con unin riserva di benzina, sia con un, come sempre, altalenante?non è così lontano dal recupero dal suo infortunio e con un ritorno fra i convocabili dell'argentino, Caicedo rischierebbe di ritrovarsi pronto, nel momento meno utile della stagione. Affare sbagliato? Il tempo stringe per dimostrare il contraio.