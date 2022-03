In un momento di difficoltà, Simone Inzaghi vuole allentare la tensione per consentire all'Inter di ripartire. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il tecnico si è mosso in una doppia direzione. Ha prima annunciato alla squadra che ieri sera non ci sarebbe stato ritiro. È un fatto insolito, quasi inedito (un paio di precedenti solo a inizio stagione). È chiaro il segnale: il livello di stress psicofisico è elevato, sia per le gare passate, sia per quelle ancora in programma. Meglio una sera in più in famiglia e una in meno ad Appiano: tensione da allentare, questa la scelta di inzaghi. Che poi, sempre ieri, ha trovato modo di parlare alla squadra. L’occasione è stata la sessione video, durante la quale è stato rianalizzato quanto accaduto nell’ultimo derby ed è stata studiata anche la Salernitana”.