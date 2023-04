Al termine del pareggio maturato a Salerno, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, si è diretto verso la curva nerazzurra per applaudire i sostenitori e scusarsi per la prestazione non brillante. Gesto gradito dagli ultras, che su Instagram hanno commentato così.



“Metterci la faccia sempre, non importa se le cose vanno bene o male, quello che conta è prendersi le proprie responsabilità. Nella buona sorte e nelle avversità, io ci sarò".