Il passaggio agli ottavi di Champions è una vera impresa, considerato il girone di ferro in cui era finita l'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter ha eliminato il Barcellona dalla Champions, è questa la notizia, non il fatto che abbia travolto il Viktoria Plzen in una serata di festa doppia, per il 4-0 e per il ritorno in campo e al gol di Romelu Lukaku. L’Inter è agli ottavi di Champions per la seconda volta di fila con Simone Inzaghi allenatore, un anno fa come oggi. L’ultimo tecnico a trascinare l’Inter oltre le colonne d’Ercole dei gironi per due volte consecutive era stato José Mourinho, tra il 2008 e il 2010. Nella scorsa stagione l’Inter era passata assieme al Real in un gruppo completato da Shakhtar e Sheriff. Stavolta la compagnia era più ostica: Bayern e Barcellona, oltre al “materasso” Viktoria, motivo per cui l’impresa va sottolineata bene”.