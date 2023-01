Avanzare con forza ma secondo le proprie possibilità. È questa la missione che si sono prefissati Piero Ausilio e Beppe Marotta per cercare di concludere positivamente le tante trattative per i giocatori in scadenza di contratto. Quella di Milan Skriniar resta una partita aperta ma molto difficile perché il difensore slovacco non ha ancora dato una risposta all’offerta presentata e c’è il timore che possa già aver raggiunto l’accordo con il Psg.L’Inter ha deciso di adottare una nuova strategia per gli ultratrentenni a scadenza: rinnovo annuale come nel caso di Edin Dzeko.