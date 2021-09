L'Inter di Simone Inzaghi è estremamente differente rispetto a quella di Antonio Conte e sì, sebbene il 3-5-2 sia il modulo da cui entrambi gli allenatori sono partiti per lo sviluppo del gioco in nerazzurro, oggi le due realtà sono completamente differenti. Ovvio, in parte tutto ciò è dovuto alla partenza di Romelu Lukaku che ha imposto a Inzaghi cambiamenti drastici, ma la differenza più importante la si può notare nell'utilizzo dei centrocampisti e delle mezzeali in particolare, divenute più centrali e più letali del passato. Uno su tutti? Nicolò Barella.Per capire la differenza principale rispetto alla passata stagione basta guardare e confrontare le heatmap e le touchmap di Barella in due differenti gare. Una semplice questione di posizionamento e, per questo abbiamo scelto due gare in cui comunque il centrocampist italiano è andato in gol: Inter-Juve 2-0 con Conte e Inter-Bologna 6-1 di sabato.Come si nota dai due grafici relativi a Inter-Juve, lin modo da lasciare spazio a Lukaku e Lautaro di abbassarsi centralmente e poi attaccare e occupare l'area di rigore. Barella in questa partita ha di fatto toccato più palloni lungo la linea laterale che non in mezzo al campo.A differenza di Conte,con i mediani che, invece, hanno il compito di costruire e riempire l'area, a turno, quando i centravanti si spostano. È così che la zona di azione di Barella si è allargata diventando molto più centrale.Ovvio, il percorso di maturazione del suo talento fa la sua parte, ma non basta a giustificare questi nuovi numeri.in 4 gare di Serie A a cui si aggiungono anche, dati che restano nei tabellini, Barella è. 9vinti su 10,i sia di campo che aerei.Numeri da leader, numeri da top nel suo ruolo. L'Inter si gode la nuova vita di Barella,@TramacEma