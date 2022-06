La Gazzetta dello Sport premia con un 6 in pagella la prestazione del difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, con la maglia della Nazionale.



Bastoni 6: “Se ai lati l’Italia convince, al centro mostra qualche esitazione. Bastoni se la cava, ma non è mai dominante né osa attaccare: l’unica volta non arriva d’un soffio. In crescita, ma sa fare meglio”.