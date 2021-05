Altra giornata di attesa, altra giornata di. È vero, sono state tre lunghe settimane di festache ha conquistato il 19esimo scudetto, ma ora, con l'ultimo atto della festa nerazzurra andata agli archivi e la coppa alzata al cielo da Capitan Handanovic, la priorità torna ad essere solo ed esclusivamente l'incontro per il futuro di Conte. L'allenatore salentino non vuole ridimensionare eper il presente e per il futuro.Resterà con impegno o lui e i dirigenti dovranno rincorrere la famiglia Zhang di mese in mese fra Italia e Cina?Conte ha infatti dei titolarissimi a cui non vuole rinunciare e che non ritiene sacrificabili neanche davanti a offerte folli. La terza e ultima è legata alla competitività di una rosa che, anche sacrificando qualcosa, per Conte va ancora migliorata. Ci sarà la possibilità di operare anche in entrata? Se si come? Perché l'obiettivo di questo gruppo che si è tolto la soddisfazione di alzare lo scudetto è ora quello di vendicare l'eliminazione cocente dalla Champions dell'anno passato e, se possibile, competere per avere quell'1% di possibilità di vincerla.- Dalle risposte che Zhang darà a Conte passerà molto del futuro dell'Inter.. I 13 milioni di euro per l'ultimo anno di contratto, restano infine, soltanto il nodo attorno a cui anche l'allenatore dovrà ragionare se le risposte della proprietà non saranno soddisfacenti. Avrà la forza di lasciarli sul tavolo e mettere le sue idee davanti a tutto?