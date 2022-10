Il peso specifico del match l’ha chiarito molto bene Mkhitaryan alla vigilia: “È più importante di Barcellona”. Si può essere più o meno d’accordo con l’armeno, ma è vero cheAnsia? Reazione più umana a uno stress del genere non potrebbe esistere.. È tempo di crescere, di mostrarsi maturi di fronte a bivi significativi come appunto quello di domani, dove la voglia di andare avanti dovrà prevalere sulla paura di un possibile fallimento.A tal proposito,. Inzaghi si affiderà ai migliori, quelli che finora gli hanno dato maggiori garanzie.al suo posto sul centro-sinistra, così come. Il dubbio, non banale, è tra, che poco ha da offrire dal punto di vista della freschezza atletica, ma la sua presenza è già di per se una buona notizia per l’intero gruppo.Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro