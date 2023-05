Vigilia di Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia. I nerazzurri arrivano alla prima delle due sfide che valgono due trofei in meno di un mese dopo il ko con il Napoli. Il morale della truppa di Inzaghi però è sempre molto alto e, in una sfida che li vede favoriti, Lautaro e compagni non vogliono sbagliare.







L'obiettivo è bissare il successo dell'anno scorso e lo specialista Inzaghi sa già a chi affidarsi. Più che di probabili scelte infatti per Simone ha senso parlare di certezze. E anche contro Italiano, l'undici iniziale dell'Inter non cambierà. Una sola è la novità: Samir Handanovic. Il capitano è l'uomo della Coppa Italia e si riprenderà il posto di Onana a difesa della porta nerazzurra. Davanti a lui pochi dubbi: il terzetto Darmian, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, in mezzo al campo Barella e il duo Calhanoglu-Brozovic pronti a scambiarsi ruoli, compiti e posizione in campo, senza pestarsi troppo i piedi. Davanti niente LuLa, al fianco di Lautaro Martinez ci sarà ancora lo scintillante Edin Dzeko di questo periodo. Inzaghi sa come si fa e non vuole perdere il suo tocco magico in un campo in cui con la Lazio ha ottenuto grandi risultati.



LA PROBABILE FORMAZIONE



INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic Calhanoglu, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko. All: Simone Inzaghi.