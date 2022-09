Avanti un altro. Dopo il derby perso sabato col Milan, l'Inter riceve il Bayern Monaco sempre a San Siro per la prima giornata nella fase a gironi di Champions League. Simone Inzaghi prepara almeno tre novità di formazione, una per reparto, rispetto all'undici iniziale schierato nell'ultimo turno di campionato.



In difesa può giocare Dimarco al posto di Bastoni, che non è al meglio fisicamente. Sulla fascia sinistra Gosens è in vantaggio nel ballottaggio con Darmian, mentre in attacco Dzeko viene preferito a Correa come partner di Lautaro. Onana in porta e Mkhitaryan a centrocampo insidiano Handanovic e Barella.



LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER (3-5-2): Handanovic (Onana); Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Mkhitaryan (Barella), Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.