E pensare che lo scorso anno Spalletti era convinto che Lautaro non potesse giocare con accanto un'altra punta. Quest'anno, accanto a Lautaro, la punta argentina sta disputando un gran campionato, con già 9 reti all'attivo in stagione (6 in campionato e 3 in Champions). Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ne ha due di attaccanti (maggiorenni), Conte. E loro ogni volta scatenano l’inferno rispondendo a Higuain e Dybala. Lu-La contro l’HD, nella serata che più simbolica non si può. Nello stadio in cui a Lautaro, nel campionato scorso, misero per iscritto che no, con un’altra punta vicino non era il caso di giocare perché sbilanciava troppo la squadra. Dieci mesi dopo firma il sesto gol in A, tanti quanti segnati in tutto lo scorso torneo. Potenza di un centravanti «senza limiti», come l’ha definito Milito alla Gazzetta. Potenza di un argentino a cui l’Inter farà bene a rinnovare il contratto, togliendo quel numerino da 111 (milioni) che fa rima con clausola rescissoria”.