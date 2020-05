L'Inter e il Barcellona sono ancora al lavoro sull'operazione Lautaro Martinez. Tra problematiche, distanze e contropartite, in questi giorni si è parlato anche del ruolo di Antonio Conte, sempre fondamentale nelle strategie dell'Inter e consultato dai dirigenti. Conte è aggiornato su ogni sviluppo, sa che la trattativa vive una fase di stallo ma la sua richiesta chiara al giocatore è di concentrarsi al massimo sulla possibile ripresa del campionato, perché l'allenatore vuole evitare ogni distrazione con il Barça che insiste sul fronte Lautaro con tanto di prime pagine da settimane.





Conte pretende il massimo impegno dall'argentino, conosce la sua serietà e professionalità ma un assalto simile turberebbe chiunque a 23 anni. Lautaro è pronto a rispondere positivamente alla richiesta dell'allenatore, crede nel progetto Inter e andrebbe via soltanto se fosse la società a cederlo. Ma di certo, 60 milioni di euro più due giocatori non basterebbero a convincere Marotta e Ausilio che trattano da mesi col Barça ma non intendono fare sconti simili. Conte è d'accordo, aspettando gli sviluppi di un affare oggi bloccato, eppure ancora in piedi in vista dell'estate.