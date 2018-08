Luciano Spalletti non può fare a meno di Perisic. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il croato, anche in questo difficile avvio di campionato, sia risultato tra i migliori per l'Inter.



“Gli chiedi un assist: Reggio Emilia, rete fallita da Icardi. Gli chiedi un gol: contro il Torino, pronto a eseguire in mezzo all’area. Gli chiedi una volata: col Torino, secondo tempo, sinistro di poco fuori. Gli chiedi di decidere la partita: 3-2 inventato e...sventato da super Sirigu. Perisic non è ancora al massimo (della condizione) ma è già il massimo che l’Inter abbia offerto nel ruolo di trequartista fin qui. Il 3-4-2-1 porta il croato fatalmente più dentro al campo, espressa richiesta di Spalletti. Ivan va spesso a corrente alternata, quando stacca la spina passano i minuti e in campo non lo trovi più. Esempio pratico: col Torino pareva a corto di fiato già dopo pochi minuti della ripresa. Poi nel finale ha piazzato un paio di strappi che per poco non hanno deciso la partita. È per questo motivo che Spalletti farà sempre molta fatica a rinunciare a Perisic: fosse una griglia stile Formula 1, il croato sarebbe sempre in prima fila”.