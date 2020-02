Due gol in quattro derby. Entrambi con la specialità della casa: il colpo di testa. Stefan de Vrij si è preso silenziosamente l'Inter, nonostante il suo arrivo in nerazzurro sia stato accompagnato da un sottofondo di critiche e polemiche per quel rigore causato nella sfida Champions tra la sua Lazio, il passato, e la non ancora sua Inter, il futuro. Che è diventato presente, un magnifico presente, nel quale la sfida scudetto alla Juve e, ironia della sorte, ai biancocelesti, è lanciata.



INTOCCABILE - Bastoni, Godin e Srkiniar il contorno, De Vrij il piatto forte. Nella linea a tre di Conte possono cambiare i "marcatori", non il regista: quel ruolo è proprietà privata dell'olandese. Che ha accompagnato ogni step di crescita dell'Inter: c'era, suo malgrado, quando il club meneghino è tornato in Champions; c'era nel secondo anno di Spalletti, in cui l'Inter si è confermata tra le prime quattro; c'è ora, con l'Inter pronta a giocarsi lo scudetto. Out le prime due per infortunio, fuori per scelta tecnica solo contro il Parma: nella sfida coi ducali entrò, per Godin, nell'ultima mezzora. Da lì, Conte non ne ha fatto più a meno: sempre titolare, sempre per 90 minuti. In campionato come in Champions. E anche Koeman se ne sta iniziando a rendere conto...



Nell'Olanda la strada è chiusa: c'è Virgil van Dijk, c'è Matthijs de Ligt. Eppure, qualcosa si muove: il commissario tecnico si è mosso in prima persona per vedere il centrale scuola Feyenoord, che tra 2018 e 2019 ha giocato solamente 4 partite, l'ultima il 16 ottobre 2018: l'anno scorso non è mai stato schierato. La difesa a 4 non lo aiuta, in alcune partite gli è stato preferito Nathan Aké, però Koeman lo tiene sotto osservazione, più che in passato, viste anche le incertezze del centrale della Juve. Al quale la doppia sfida è lanciata: scudetto ed Europeo.