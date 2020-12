In questi giorni il nome di Ernesto Pellegrini è tornato a riempire le pagine dei giornali come non accadeva da almeno un quarto di secolo.



In occasione dell'80° compleanno dell'ex presidente dell'Inter, le testata sembrano fare a gara per strappargli interviste e retroscena più o meno inediti. Uno di questi riguarda la presunta trattativa per un suo ingresso nel Genoa, risalente a due decenni fa. Una voce girata a lungo dalle parti del capoluogo ligure che lo stesso Pellegrini ha confermato questa mattina dalle colonne dell'edizione ligure di Repubblica: “Mi cercarono alcuni imprenditori genovesi - ha raccontato l'imprenditore lombardo - ma anche quella volta prevalse il mio interismo”.



Ma in quegli anni Pellegrini fu vicino anche all'altra metà del Bisagno, potendo diventare il successore di Paolo Mantovani al timone della Sampdoria. Anche un quel frangente tuttavia la volontà del diretto interessato fece naufragare l'ipotesi sul nascere. Come a dire che l'amore per i colori nerazzurri gli impedì di dedicarsi a qualsiasi altro club.