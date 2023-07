Un suo (ormai) ex compagno, 3 settimane fa circa, mi disse:



“Hai visto? #Lukaku forse va al Milan…”



Io: - “Ma dai non credo… non avrebbe senso..”



“Lui ne sarebbe capace, fa tutto ciò che gli dice la madre.” — Eddy Veerus (@eddyveerus) July 15, 2023

Romeluè diventato in poche ore protagonista assoluto del calciomercato estivo.aveva praticamente chiuso l'accordo col, ma il giocatore è sparito per una settimana, per poi far sapere di una trattativa in corso con laTra i tanti che hanno commentato la vicenda, c'è anche Eddy, cantante e tifoso nerazzurro che ha scritto: "Un suo compagno mi ha detto che sarebbe capace di tutto e che fa ciò che gli dice la madre”.Questo il suo post su Twitter.