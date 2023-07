: ormai nulla o comunque irrilevante la distanza tra le parti, l'offerta dida parte dei Red Devils è la base giusta attorno alla quale portare l'ultimo assalto per rendere realtà il passaggio in Inghilterra del camerunense, esplicita richiesta del tecnico Ten Hag. Onana dovrebbe firmare un contratto quinquennale, dunque fino al 2028 per uno stipendio più che raddoppiato rispetto ai 3 milioni che percepisce a Milano, diventando il titolare dopo l'addio diufficializzato oggi. "Sarà sempre ricordato come uno dei migliori portieri nella storia del club", ha detto il manager olandese, già pronto però a voltare pagina. Cosa che dovrà presto fare anche l'Inter.Che poi, più che di voltare pagina, sarebbe corretto parlare di tutta un'altra storia:. Uno scenario che sta per realizzarsi, e allora a breve via libera a, portierino del 2001 in scadenza nel 2024 con lo Shakhtar Donetsk che ha pretese alte ma non inarrivabili, specie dopo un incasso del genere. Il ragazzo, protagonista di una bella cavalcata a Euro Under 21 interrotta solo dalla Spagna in semifinale, non vede l'ora di vestire nerazzurro e non manca mai di farlo intendere anche con le emoji sui social , ma avrà bisogno di un secondo portiere esperto e affidabile dietro di lui.Il nome giusto può essere quello di Yann, titolare da anni della Nazionale svizzera e "supplente" dial Bayern Monaco dopo l'infortunio alla tibia rimediato dal tedesco all'inizio dell'anno. Con il titolo di campione di Germania in bacheca, Sommer potrebbe lasciare il posto al collega e accettare la corte dell'Inter, ma l'affare dipende anche dalla. I bavaresi ragionano sul futuro della porta, intanto l'Inter si prepara: la prossima settimana ha tutta l'aria di essere quella decisiva.