Parola d'ordine sul mercato:. La stagione è ancora in corso e l'è in piena corsa su tutti i fronti, in lotta per la vetta della Serie A, alla ricerca della complicata rimonta Champions sul Liverpool e in attesa del ritorno di Coppa Italia con il Milan ad aprile, ma lo sguardo di Marotta e Ausilio è già proiettato alle mosse estive per disegnare la prossima rosa nerazzurra. Con una consapevolezza: a prescindere da quelli che saranno i risultati sportivi e dalle possibili macro-cessioni, molto passerà dalla gestione degli esuberi e dal risparmio sui loro ingaggi, che può garantire un extra budget non trascurabile.- Escludiamo dal conteggio i tre grandi rinnovi sul tavolo e le loro cifre che possono variare tra eventuali aumenti () e riduzioni d'ingaggio (). Basta buttare un occhio sulle altre situazioni per farsi un'idea del risparmio in ballo. Due nomi su tutti dominano l'elenco,, entrambi in scadenza nel 2023. L'attaccante non ha trovato un rendimento continuo nella sua esperienza nerazzurra e per questo l'Inter valuta l'opzione addio a fine stagione, che porterebbe a risparmiare glid'ingaggio del cileno. Discorso analogo per Vidal, il cui stipendio lordo la prossima stagione. Verso l'addio anchecon i suoi oltre 4.5 milioni lordi (è in scadenza), così come(2.775 lordi),(1.85 lordi, cerca una soluzione che gli garantisca continuità) e(1.48 lordi, improbabile la permanenza oltre il termine della stagione). Si riflette anche su(2.775 lordi) e non è da sottovalutare la posizione disenza il rinnovo del contratto, si lavorerà con Raiola per l'addio nel corso della prossima finestra di mercato (7.03 lordi). Concretizzando tutte le uscite, l'Inter andrebbe a risparmiare. Un piccolo tesoretto per allungare il budget a disposizione di Marotta e Ausilio per la prossima rivoluzione.