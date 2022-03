l'uomo che per molti tifosi dovrebbe divenire il futuro capitano. Lui resta insostituibile, impeccabile, mai un intervento fuori posto. Dentro e fuori dal campo. Anche ieri contro il Milan è stato tra i migliori, nonostante l'avversario (Leao) gli proponesse diverse difficoltà."Sono contento di aver collezionato già 200 presenze con l'Inter, spero di giocare ancora tantissime partite con questa maglia", le parole di ieri del centrale slovacco. Ecco appunto, tante altre gare insieme.Non lo ha scalfito nel tempo l'interesse del Tottenham, oppure le prime incomprensioni con Conte. Anche per questo la volontà del club nerazzurro è di tenerselo ben stretto.. Qualche dialogo informale è già partito, come raccontato da Calciomercato.com , anche stavolta in assenza di procuratori. Le priorità sono i prolungamenti di Handanovic e Perisic, poi toccherà allo slovacco. La cui volontà è ferrea, vuole restare all'Inter. Tra un mese o poco più inizieranno i dialoghi, i presupposti per continuare insieme ci sono tutti.