Lanon si fida dio, meglio, non ha intenzione di rischiare di vivere un'altra intera stagione senza un sostituto di ruolo per l'esterno serbo, inesauribile sì, ma non immune agli infortuni. Per questo il club giallorosso sta sondando il mercato degli esterni di fascia sinistra e ha individuato in Dalbert un'opzione interessante.Il terzino brasiliano è stato individuato da direttore sportivocome un candidato ideale per essere affiancato a Kolarov nello scacchiere di. Conosce già la Serie A dopo un primo anno di ambientamento in cui, comunque, non ha giocato tanto, ha caratteristiche offensive simili a quelle del laterale serbo. Secondo il Corriere dello Sportper sondare il terreno per un prestito con diritto di riscatto, ricevendo però risposta negativa.- L'Inter, infatti, non ha alcuna intenzione di svendere un giocatore pagato tanto (20 milioni più 6 di bonus) eun prospetto che può sicuramente fare molto di più rispetto a quanto dimostrato nel corso della sua prima esperienza in Italia. Per questo a oggi non hanno ricevuto risposte positive gli assalti diCerto, in casa Roma sono tanti i giocatori che piacciono ai nerazzurri. Dae soprattuttoin queste trattative potrebbe essere una chiave importante per entrambe le società.