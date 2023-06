Tocca anche ad Ignazio La Russa presentare la finale di Champions League tra Manchester City e Inter: "I tifosi non discutono, ascoltano l'allenatore con la massima fiducia. Siamo tutti un po' allenatori e ds, do un consiglio non richiesto: Lukaku per me è sempre titolare, ma in una partita da 120' può entrare verso il 55'. Oggi entriamo senza stress, in semifinale abbiamo sbattuto fuori il Milan e quindi non ci possono essere sfottò. Se dovessimo vincere sarà un trionfo, se dovessimo perdere non sarà piacevole ma non sarà un dramma. Salvini dice che oggi non ci sono partite in programma? Ha ragione, alle 21 non è in programma nessuna partita... In cui non gioca il Milan. Io non terrei mai furi Lukaku, ma in una gara potenzialmente da 120' e con i rigori, penso che l'allenatore faccia una scelta saggia partendo con Dzeko. Accetto in pieno la scelta".