Come racconta La Gazzetta dello Sport, in queste ore è filtrata una prima scelta fatta dall'Inter per l'operazione Lautaro Martinez col Barça. Mentre non c'è ancora alcuna intesa sul piano economico e cash dell'affare, l'Inter ha invece dato un'apertura sulla contropartita tecnica più gradita anche ad Antonio Conte: si tratta del laterale mancino Junior Firpo, se l'affare si chiudesse lui avrebbe grandi probabilità di essere incluso.