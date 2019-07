L’Inter programma le strategie di mercato seguendo le indicazioni di Antonio Conte, che per l’inizio del campionato intende avere a disposizione quattro attaccanti: due arriveranno dal mercato (Dzeko e Lukaku sono sempre i preferiti) e due sono già attualmente presenti in rosa, Lautaro Martinez e Matteo Politano. Proprio sull’ex attaccante del Sassuolo i nerazzurri hanno a lungo riflettuto perché in viale della Liberazione non lo ritengono incedibile, ma allo stesso tempo sono convinti che sia difficile trovare sul mercato una punta di pari livello per circa 20 milioni di euro (questo il prezzo a bilancio di Politano).



LA SCELTA DI CONTE - Per questo motivo il classe '93 non dovrebbe lasciare i nerazzurri, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili, in questo momento decisamente inattese. Marotta e Ausilio intendono aumentare la liquidità con altre cessioni, quella di Perisic su tutte (al pari di Icardi, ovviamente). Nella tournée cinese Conte ha schierato l’ex Wolfsburg come attaccante, ma solo per l’emergenza punte che ancora affligge l’Inter. Quando Politano avrà recuperato dall’infortunio scalerà le gerarchie del tecnico salentino per riposizionarsi davanti a Perisic, sia nel ruolo di seconda punta che nel ruolo di jolly, visto e considerato che in rare e particolari situazioni svolgerà anche il ruolo di esterno. L’Inter ha scelto, tra Perisic e Politano parte il croato.