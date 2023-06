Su Giovanni Fabbian è forte l’interesse di numerosi club di Serie A, ma l’Inter non ha ancora scelto in merito al futuro del giovane centrocampista classe 2003. Nelle ultime ore lo ha richiesto con forza il Bologna, ma da viale della Liberazione hanno chiarito che per adesso è tutto congelato, in attesa di capire come i nerazzurri completeranno il reparto di mediana.