Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex portiere dell'Inter, Gianluca Pagliuca, esprime la propria schietta considerazione sull'attuale portiere dei nerazzurri, Samir Handanovic.



“Nel pre lockdown era immenso, da marzo e aprile è più vulnerabile. Rimane sempre un grandissimo portiere, ma si è abbassata tantissimo la media tiro parata, anche nelle uscite basse non è più come prima. Non è più l’Handanovic di prima”.