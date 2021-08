Simone Inzaghi succederà a Conte, compito non semplice per il nuovo tecnico dell'Inter, che stasera esordirà contro il Genoa. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Adesso, dopo un’estate tempestosa, ha la missione di traghettare l’Inter oltre Antonio Conte: normalizzarla senza perderne il vecchio spirito indomito, rilanciarla nonostante le tante partenze dolorose. È una sfida emozionale e non solo tecnica: oltre a continuare a vincere, deve conquistare i cuori dei vecchi soldati. Non facile, visto il livello di identificazione tra la squadra campione d’Italia e il precedente generale, ma Simone ha già dimostrato di avere l’umiltà e le idee chiare per raccoglierla”.