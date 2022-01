Simone Inzaghi sa come far rendere al massimo i suoi centrocampisti. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri stiano lavorando intensamente per assicurarsi un altro grande rinforzo proprio in mediana.



“Simone Inzaghi ha dimostrato di saper spargere buone idee ovunque in campo. Ma, soprattutto, là in mezzo, dove tutto sgorga e le sue squadre decollano: il Luis Alberto laziale trasformatosi in genio della lampada, ma pure la rinascita nerazzurra di Hakan Calhanoglu, sono esempi di quanto il tecnico sappia farci con i centrocampisti. Anche per questo nel reparto centrale si concentrano le attenzioni di tutta l’Inter, che lavora sull’oggi senza perdere di vista il domani: solo così si potrà allungare questa epoca felice. Insomma, se con una mano i campioni di Italia passano la penna a Marcelo Brozovic per firmare il rinnovo più atteso degli ultimi anni, con l’altra accarezzano il rigido Sassuolo per ammorbidire le richieste per Davide Frattesi, obiettivo numero 1 nel reparto”.