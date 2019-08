A cena, tutti insieme. Dal capitano Samiral rientrate Cristiano, dal nuovo centravanti Romeluall'ultimo arrivato. Dopo il sorteggio, con i nerazzurri che la sorte ha messo insieme anelF, la squadra di Antonio Conte si è ritrovata in un locale a Milano, in corso Como, per trascorrere la serata assieme.Comparsata anche di Steven, presidente nerazzurro, per salutare i suoi uomini. Fuori, però, l'ex capitano, rimpiazzato da; l'ex numero 9, sostituito da Romelu; al centro, sempre, di voci di mercato. Se al compleanno diera stato tra i mattatori, ora è stato messo da parte, fuori dal gruppo, fuori dai "convocati" per la serata. Il 2 settembre si avvicina e l'Inter non ha cambiato idea: Maurito non rientra più nei piani nerazzurri.