. Oltre ai tre punti (6 nel girone di Champions) e la prestazione convincente,sul tecnico nerazzurro, che fino a ieri sembrava ormai con un piede fuori dall’Inter. Ad Appiano Gentile tirava da giorni una brutta aria, confermata poi anche a San Siro, quandouna parte ha reagito con freddezza, limitandosi a non pronunciare il cognome del tecnico, un’altra parte, invece, ha voluto manifestare il proprio dissenso con i fischi e, infine, c’è stata la Curva che lo ha sostenuto come in altre occasioni, tenendo fede alla posizione presa qualche giorno fa.La buona notizia arriva ovviamente dalla prestazione corale della squadra, dall’interpretazione e dall’abnegazione dei singoli, tradotta poi in clean sheet., soprattutto per il poco filtro dei centrocampisti. Errori marchiani e continue distrazioni, oltre che alcuni spifferi, spingevano Inzaghi ogni giorno più lontano dall’Inter ma la vittoria rimediata contro il Barcellona mette nuovamente tutto in discussione.Se non altro perchéUn mano tesa verso Inzaghi, che finalmente rivede traccia di quanto seminato. Lo ha confermato anche Calhanoglu a fine partitaCosì il turco ha allontanato qualche nube che dall’orizzonte iniziava a guadagnare metri. La prova del 9 inizierà a breve, probabilmente già nel prossimo fine settimana, quando l’Inter affronterà il Sassuolo in trasferta e Inzaghi dovrà confermarsi.