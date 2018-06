L'Inter procede spedita verso Radja Nainggolan, dopo aver avviato i contatti con l'agente del calciatore, la società nerazzurra ha iniziato anche i dialoghi con la Roma, disposta alla cessione del centrocampista belga. Si tratta ancora sulle cifre e sulla contropartita, ma da entrambe le parti c'è la volontà di chiudere in fretta la questione.



Dopo l'Inter si concentrerà su Rafinha. Spalletti ha promesso al brasiliano che l'Inter farà di tutto per tenerlo ma la strategia di Piero Ausilio prevede assoluta calma, a differenza di gennaio, quando invece la società di corso Vittorio Emanuele aveva fretta di chiudere in fretta per il calciatore. Solo a luglio il direttore sportivo dei nerazzurri partirà per Barcellona, dove proporrà ai catalani un prestito oneroso con diritto di riscatto.



Di questo e di tanto altro Pasquale Guarro ha parlato nel consueto video in diretta su Facebook con i tanti tifosi nerazzurri collegati: dalle plusvalenze targate Primavera al rinnovo di Icardi, che l'Inter sta gestendo con nel migliore dei modi.