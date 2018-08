L'Inter ha urgente bisogna dell'esuberanza di Radja Nainggolan. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrocampista belga è pronto a partire titolare per la prossima sfida di campionato contro il Bologna.



​“Dal post Triplete solo due volte l’Inter aveva fatto così male, ovvero totalizzando un solo punto nelle prime due giornate di campionato: nel 2011-12 con Gasperini in panchina e nel 2016-17 con De Boer. La terapia d’urto ha un nome e un cognome: Radja Nainggolan. È il giocatore che può garantire temperamento e personalità, è non a caso il fiore all’occhiello della campagna acquisti. Il Ninja s’è allenato anche ieri, lo farà tutta la settimana. Spalletti lo avrebbe impiegato per qualche minuto anche col Torino, motivo in più per credere che sabato a Bologna il Ninja partirà titolare, pronto per offrire almeno 60 minuti della sua esuberanza”.