Dal Portogallo rimbalzano voci di un possibile interesse dell'Inter per il centravanti Darwin Nunez, ma i nerazzurri non sono in corsa per il calciatore classe '99 e ovviamente non perché ne mettano in discussione il talento ma perché il Benfica lo valuta già 70 milioni di euro. Prezzo fuori mercato per il club di viale della Liberazione.