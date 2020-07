All’Inter nessuno ha il minimo dubbio, da Conte a Marotta, sono tutti convinti:Più di Lukaku e più di Lautaro Martinez, il cileno gode di una considerazione enorme e per questo motivo la società di viale della Liberazione sta provando a trattenerlo a Milano. Non sarà semplice, anzi, gli ostacoli sono enormi eLa formula che lo ha portato all’Inter è quella del prestito secco, prestito che i nerazzurri vorrebbero rinnovare di un ulteriore anno, questa volta prendendosi carico di una parte di ingaggio maggiorata. Sanchez percepisce uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione eAl momento gli inglesi non sembrano troppo entusiasti all’idea di un nuovo prestito. Sanchez è un giocatore sul mercato, ma lo United, chiaramente, preferirebbe la cessione. In Premier, almeno per adesso, il cileno non sembra avere grande mercato e il tempo potrebbe giocare in favore dell’Inter.La trattativa con lo United sarà tutt’altro che semplice, ma l’Inter le proverà tutte per trattenere Sanchez in nerazzurro.