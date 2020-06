Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter è prudente sul recupero dei suoi infortunati, in particolare dei centrocampisti cui Conte tiene tanto. Marcelo Brozovic salterà sicuramente Sampdoria e Sassuolo, proverà a rientrare entro 7 giorni almeno per la panchina; Stefano Sensi invece proverà ad esserci per le ultime 5/6 partite di campionato, ma è facile che non venga rischiato e si proietti già verso l'Europa League.