La nuova Inter può nascere a Madrid. Proprio la città dove sono volati Antonio Conte, Beppe Marotta, Piero Ausilio e tutta la dirigenza nerazzurra al gran completo nello scorso weekend in occasione della finale di Champions League, la prima uscita pubblica col nuovo allenatore; la stessa dove Marotta e Ausilio hanno fatto un blitz nella giornata di ieri per un contatto diretto con il Real Madrid. Un'opportunità per aprire un tavolo con il club grazie ai buoni rapporti dello stesso Marotta, da ricostruire dopo la tensione per Modric di un anno fa; ma soprattutto perché l'Inter ha fiutato un movimento in uscita di tanti giocatori dal Real visto il mercato imponente che sta preparando Florentino Perez.

OCCASIONI E COLPO - La dirigenza nerazzurra ha preso nota delle tante occasioni che possono spuntare: a Madrid hanno già preso Jovic, aspettano Ferland Mendy e Hazard nelle prossime ore, poi sarà il turno della trattativa Eriksen. Fuochi d'artificio che possono portare via diversi giocatori: Marco Asensio è una suggestione e nient'altro nata perché vorrebbe andare via, un desiderio che Antonio Conte gradirebbe non poco viste le caratteristiche, ma pensare a una trattativa adesso è decisamente affrettato. Si è trattato infatti di uno scambio di informazioni per le opportunità alla voce 'cedibili', vedi il difensore Nacho come opportunità per la difesa a tre o Mateo Kovacic, già nerazzurro in passato e pallino di Ausilio, l'Inter si è limitata a prendere nota e ricostruire il dialogo col Real prima di sferrare un vero e proprio assalto all'obiettivo. Con la sensazione che da Madrid possa nascere un acquisto interessante a condizioni vantaggiose, visti i colpi in canna che ha Florentino Perez... e le conseguenti cessioni.