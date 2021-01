L’avventura dell’Inter in coppa Italia continua e tra due settimane, dopo il derby con il Milan, sapremo se proseguirà ancora. Quello che più conta in prospettiva, però, al di là della sfida con la Juventus di domenica e della volata per lo scudetto,. La disponibilità a rinunciare a una fetta del pacchetto di maggioranza non è più un mistero, come ha ufficialmente dichiarato Marotta ammettendo che esiste l’opportunità da parte della proprietà di cedere alcune quote.Il tempo dirà se il gruppo Suning cederà soltanto una quota del pacchetto di maggioranza, per avere maggiore liquidità, oppure se cederà la maggioranza delle azioni e quindi il controllo dell’Inter a un nuovo gruppo.Nell’attesa, l’unica certezza è l’input della proprietà a non fare nuove operazioni nel mercato di gennaio, per cui non vale neppure il motto: “prima si vende e poi si compra”I mancati incassi causati dalla pandemia e gli alti costi per pagare i giocatori hanno ulteriormente peggiorato la situazione e non a caso l’Inter è uscita per la prima volta allo scoperto, chiedendo una ulteriore dilazione nel pagamento degli arretrati a Lukaku e compagni. In questa fase di transizione, tra il grande entusiasmo di un paio di anni fa, quando arrivarono prima Marotta e poi Conte, e la grande incertezza di adesso,Sollecitato a commentare le difficoltà dell’Inter in questa finestra di mercato, Conte è stato chiaro dicendo che il problema esiste da agosto.. Oggi si capisce perché.Da parte sua Conte non ha voluto dimettersi, perché avrebbe perso 24 milioni e allora, rendendosi conto della situazione, si è turato il naso, come consigliava Montanelli prima di votare Democrazia Cristiana, promettendo di non lamentarsi più del mercato. Per questo a tutti è sembrato diverso quest’anno, fin troppo tranquillo, quando il discorso scivolava sui mancati rinforzi.E allora a fine stagione, con o senza lo scudetto, non ci meraviglieremmo se fosse lui a salutare tutti, come fece alla Juventus quando disse che non si poteva entrare in un ristorante da cento euro avendone soltanto dieci in tasca. Perché ormai è chiaro che Suning ha chiuso i rubinetti e nell’interesse dell’Inter bisogna sperare che arrivi un altro gruppo per riaprirli almeno in parte, o meglio ancora del tutto.