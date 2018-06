Spalletti sa dove mettere mano per colmare le lacune evidenziate dalla squadra nello scorso campionato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il il tecnico toscano abbia dato delle chiare indicazione a Piero Ausilio, direttore sportivo del club nerazzurro.



“Il tecnico vuole una squadra feroce, che sappia «raspare», termine a lui caro, proponendo bel calcio. Il limite dello scorso anno è stato nella tenuta nervosa più che tecnica, nella costanza, con un blackout lungo e difficilmente spiegabile che stava costando la Champions. Da qui la scelta di giocatori esperti e già pronti come Asamoah, De Vrij, Nainggolan, cui si è aggiunto il talento Lautaro”.