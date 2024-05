Inter, l'alternativa a Bento è in casa Genoa

Albert Gudmundsson ma non solo. Gli occhi degli uomini mercato dell'Inter continuano ad essere rivolti verso casa Genoa. Se l'attaccante islandese è da tempo l'oggetto del desiderio nerazzurro,Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, la ricerca di un nuovo portiere da parte dei neocampioni d'Italia potrebbe portare anche dalle parti della Genova rossoblù. La prima scelta per sostituire l'eventuale partenza di Yannick Sommer resta il brasiliano Bento dell'Atletico Paranaense. Qualora tuttavia la pista per arrivare a lui dovesse complicarsi l'Inter ha già pronto il piano B. Un piano che come detto conduce dalle parti di Pegli dove si è messo in gran luce lo spagnolo

Dopo due ottime stagioni con il Grifone, una in B l'altra in A, il 26enne ex Lipsia potrebbe dunque fare il salto di qualità, forte anche di un contratto in scadenza a giugno 2025 che obbligherebbe il Genoa a venderlo nella prossima sessione estiva per non correre il rischio di perderlo a zero in quelle successive.Oltre a Martinez l'Inter potrebbe però virare anche su Di Gregorio del Monza, obiettivo sensibile della Juventus.