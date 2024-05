Inter: pronta l'offerta per convincere il Genoa a cedere Gudmundsson e superare Juve e Napoli

La concorrenza di Napoli e Juventus non sembra spaventare l'Inter nella corsa adAnzi, proprio l'interesse di due delle principali avversarie nazionali pare aver convinto la dirigenza nerazzurra a pigiare il piede sull'acceleratore della trattativa con il Genoa per assicurarsi le prestazioni del 26enne islandese.La richiesta dei rossoblù per il proprio gioiello più prezioso è nota da tempo e parte da una base di 35 milioni di euro. Cifra importante anche per le casse non certo floride della società neo-campione d'Italia che la folta concorrenza nostrana e straniera (Albert piace molto anche in Premier League) non contribuirà di certo ad abbassare. In casa Inter, tuttavia, si vuole cercare di regalare il talento nordico a Simone Inzaghi e per questo si sta cercando la formula giusta in grado di convincere il Grifone a mollare la presa.

Secondo quanto scrive stamane la Gazzetta dello Sport, Marotta e soci proporranno al Genoa un'offerta comprendentedue giovani di proprietà interista: l'esterno difensivoe l'attaccante uruguaiano, oggi domiciliati rispettivamente al San Gallo in Svizzero e al Brest in Francia.