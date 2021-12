Alle parole hanno fatto seguito i fatti, finalmente., per l’Inter.. Periodi utili al cileno per ristabilirsi, salvo infortunarsi nuovamente alla successiva convocazione. Ciclo che si è ripetuto spesso e che sicuramente non può rendere felice chi ogni mese versa sul conto corrente del calciatore circa 625 mila euro.Contro il Cagliari, che conserva ancora un enorme credito verso l’ex Manchester United. Una rondine non fa primavera, certo, mae non solo per il gol e la traversa, ma per la capacità di restare in partita fin quando Inzaghi lo ha tenuto in campo.(stessa intesa che si era creata con Hakimi, perché il cileno è il migliore dei suoi a servire palla sulla corsa del compagno)Se Sanchez fosse sempre questo, il posto da titolare sarebbe suo, ma l’incedere del cileno è stato spesso claudicante e, che solleticato dalle provocazioni dei social, ha anche creato qualche polemica che il club ha mal digerito. Come quando scrisse:Ma forse Sanchez il salto definitivo lo farà quando e se capirà chePerchéa prescindere., intanto Inzaghi gli ha dimostrato che se sta bene e se merita, non ha problemi a mandarlo in campo. E magari l’Inter si ritroverà in casa un’altra risorsa.