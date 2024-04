Inter, l'attesa verso il derby è elettrica. Fiume di tifosi ad Appiano: 'Se vincete in casa del nemico diventate leggende'

25 minuti fa

Bandiere al vento, transenne, nell'aria una sensazione di festa. "C'è voglia di esplodere", aveva detto l'ad nerazzurro Beppe Marotta qualche giorno fa, e a giudicare dalla folla ad Appiano Gentile il giorno della vigilia del Derby-Scudetto, l'Inter è pronta a deflagrare nei festeggiamenti per la seconda stella. Gli uomini di Simone Inzaghi sono arrivati al centro sportivo e hanno trovato un fiume di persone caricate dall'entusiasmo di poter esultare in casa dei cugini alla fine della 33esima giornata di campionato. Un concetto ribadito direttamente alla squadra:



CATECHIZZATI - "Se vincete lo Scudetto in casa del nemico siete delle leggende. Non hanno perso occasione per prenderci per il culo e lo fanno ancora, vi hanno umiliato e ci vogliono umiliare. Avete la possibilità di giocare una partita che tutti noi vorremmo giocare. Sfruttatela. Sfruttatela in ogni caso per fargliela pagare. So che ci sono fattori personali tra voi e loro, solo il campo può risolverli. E se dovessero metterla in caciara, siete più forti. Giocate a pallone, prendeteli a pallonate perché siete più forti. Siete la squadra più forte d'Italia, dimostratelo in campo. Siamo orgogliosi di voi. Forza ragazzi!", l'incoraggiamento rivolto con un altoparlante alla banda nerazzurra schierata in mezzo alla folla.



ENTUSIASMO INCONTENIBILE - Parole che, comunque, insieme alla voglia di battere il Milan, tradiscono euforia per un titolo che ormai è solo una questione di quando, e non di se. Addirittura, l'esterno olandese Denzel Dumfries è stato costretto a parcheggiare lontano dalla pinetina per poi dirigersi a piedi all'allenamento, sorridente come poche volte prima d'ora, imitato poco dopo da Marcus Thuram, uno dei protagonisti di questo dominio che in estate quasi nessuno avrebbe pronosticato. La Milano nerazzurra sta preparando la festa, solo quella rossonera si frappone tra Inzaghi e, sempre per citare Marotta, un qualcosa di epocale.