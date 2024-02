Inter, Lautaro ritrova la Salernitana: in mezz'ora ha segnato più di Leao in tutto il campionato

Fausto Vassoney

L'Inter si avvicina alla sfida con la Salernitana nel suo momento migliore, ma con un Lautaro Martinez insolitamente a secco di gol da due sfide. "Insolitamente" perché in questa stagione, in cui ha già raccolto 19 reti in Serie A, l'argentino è rimasto senza segnare per almeno due match di campionato consecutivi soltanto in un'occasione, ovvero proprio prima del match d’andata con la Salernitana (in quell'occasione erano tre le partite senza gol). Inutile ricordare come finì quella sfida: quattro i gol messi a segno dal bomber dell'Inter nello 0-4 dell'Arechi, tutti in mezz'ora di gioco, dopo essere subentrato a Sanchez al 55'. Un exploit che non solo aggiunge pepe in vista del match di ritorno, ma ricorda anche le cifre da capogiro del centravanti, che in 1/3 di partita è stato capace di segnare più di quanto hanno fatto molti suoi "colleghi" in tutta la stagione.



PIU' DI LEAO - Il capocannoniere della Serie A, indisturbato alla guida della classifica, surclassa la concorrenza e lo fa solo in meno di mezz'ora dal 62' all'89'. Andando infatti a scorrere la classifica marcatori, con particolare attenzione a chi ha segnato meno di 4 gol fino a qui, non mancano i grandi nomi. A spiccare è sicuramente il "cugino" rossonero Rafael Leao, che si ferma a 3 gol in stagione e guarda dal basso le cifre monstre di Lautaro. Ma non è l'unico: a 3 reti si leggono anche i nomi di Felipe Anderson, Zaccagni, Raspadori, Caputo, Sanabria ed El Shaarawy. Ne hanno invece fatti 2 Milik, Pedro e Nzola, per citarne alcuni. E non è tutto, perché sono solo 40 i giocatori che in questa stagione di Serie A hanno segnato più di quanto fatto da Lautaro in quei magici 35 minuti. Sorprende anche vedere che ci sono ben 3 squadre che non hanno nemmeno un giocatore con più di quattro gol in stagione: l'Empoli (Zurkowski il migliore a 4), il Verona (Henry a 3) e il Cagliari (Pavoletti con 3 gol).



DI NUOVO DALLA PANCHINA? - La Salernitana, fresca di cambio in panchina con il subentro di Fabio Liverani al posto dell’esonerato Pippo Inzaghi, non può non avvicinarsi alla sfida di San Siro con il ricordo del poker argentino ben impresso in mente. Quella volta, Simone Inzaghi scelse di risparmiare a Lautaro l’ingresso dal primo minuto, in previsione della sfida di Champions League che pochi giorni dopo avrebbe portato a San Siro il Benfica. Una sfida da vincere assolutamente, visto il pareggio alla prima con la Real Sociedad ( vinse poi l'Inter 1-0). Ora, circa 4 mesi e mezzo dopo, il quadro è molto simile. L'Inter si avvicina alla Salernitana con il calendario che prevede, subito dopo, gli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. Quindi? Quindi non è folle pensare che Inzaghi possa scegliere anche questa volta di far partire dalla panchina il suo bomber, riservandogli qualche scampolo nel finale del match. Mezz'oretta o poco più. Insomma, quanto basta per vederlo segnare di nuovo.