Inter, Lautaro: 'Bello vincere così. Rinnovo? Dobbiamo trovare l'accordo con la società'

Redazione CM

24 minuti fa



Ai microfono di Dazn, Lautaro Martinez ha commentato la vittoria dello scudetto: "Ho tanto da piangere perchè abbiamo lavorato tanto, sofferto tanto, ci meritavamo questa vittoria. Penso alla mia famiglia che è in Argentina, ai miei figli. Sono la cosa più bella che la mia vita mi ha dato. Nel calcio si può vincere o perdere. Oggi ci trovamo in una situazione mai capita, dovevamo approfittare di questa opportunità. Vincere da capitano? Ha valore. Questo è un grande gruppo, una grande società. I tifosi spingono sempre, tutto questo è per loro, per la nostra famiglia Inter, ci sono tante persone che lavorano per noi. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo iniziato un percorso importante, vogliamo sempre di più. Rinnovo? Speriamo, dobbiamo trovare un accordo con la società. Oggi voglio godermi questa vittoria. Siamo entrati nella storia".