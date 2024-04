Milan-Inter, la MOVIOLA LIVE: fallo di Theo su Barella, faccia a faccia Adli-Mkhitaryan

Redazione CM

22 minuti fa



Milan e Inter si affrontano a San Siro nel derby valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Segui la moviola, con le principali decisioni dubbie e gli episodi arbitrali più rilevanti.



MILAN – INTER Lunedì 22/04 h. 20.45



COLOMBO



MELI – ALASSIO



IV: MASSA

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI



8' - Intervento in ritardo di Theo Hernandez su Barella. Il centrocampista dell'Inter rimane a terra e Adli cerca di rialzarlo tirandolo dal braccio. Si scaldano gli animi e Mkhitaryan va faccia a faccia con il francese. Accenno di rissa, con diversi giocatori che si uniscono alla scaramuccia. Colombo richiama all'ordine e parla con Mkiìhitaryan e Adli per tranquillizzarli.