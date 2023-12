"Guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene. Quanto sangue ha nelle vene". La celebre canzone disembra parlare di, di quel 10 nerazzurro con la fascia al braccio che rincorre gli avversari in difesa, strappa la palla ai difensori, come fatto sul gol di, e fa lo stesso, mettendosi poi in proprio per sancire il 4-0 finale.A neanche metà dicembre, l'argentino ha già messo in saccocciaNumeri da Scarpa d'Oro, da top player alla stregua di Haaland, Kane e Lewandowski.Una leadership indiscussa e una continuità mai avuta in carriera stanno portando quel giocatore arrivato in Italia per fare da vicea fare meglio di Maurito. A fare meglio di qualsiasi altro attaccante abbia vestito la maglia dell'Inter dal 2000 in avanti in realtà. Nel nuovo secolo infatti, tanti quanti erano stati per Diego(nel 2012) e Christian(nel 2001). E Lauti ha ancora 5 gare per aumentare il bottino, prima di entrare nel 2024.Strano a dirsi, ma. Una strana astinenza nel migliore anno della sua vita che iniziava a pesargli. A parlarne è stato lo stesso bomber a Dazn nel post gara. “Ho preso un palo, mi hanno fermato con un rigore, poi ho tentato con un tiro da fuori. Sappiamo che l'Inter deve vincere, questa è la cosa più importante.. Quest'anno sto facendo tanti gol, è merito anche di quello che mi permettono di fare i miei compagni. Ho fatto tanti gol grazie a loro, dobbiamo continuare su questa strada: ci interessa poco chi segna, l'importante è sempre prendere i tre punti., noi lo facciamo da tanto tempo e vogliamo continuare su questa strada. Sono orgoglioso di questa squadra". Parole da capitano, da giocatore maturo a livello mondiale. Non sarà infatti un caso che, poi vinto in finale sulla Francia. Allora fu gol, come poi è stato per gran parte del 2023. E come sarà anche in futuro.Martinez infatti ha ribadito come il suocon l'Inter sia ai. Manca davvero poco e il capitano dei nerazzurri - che aveva detto di voler firmare anche all'indomani - si legherà ancor di più a doppia mandata col suo club.Per scrivere nuove pagine di storia e aggiornare record e classifiche. L'ottavo posto nel ranking dei bomber di tutti i tempi in nerazzurro, occupato proprio da Icardi, dista solo 3 reti, il settimo di Vieri è a 5. Di questo passo almeno la top 5 è ampiamente alla portata. Con i muscoli e la classe di un top player.