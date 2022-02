Alla vigilia della gara con il Liverpool, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha presentato la gara ai microfoni di Prime Video: "Sarà una partita bellissima, spero di fare bene e dare una mano alla squadra per continuare ad andare avanti e inseguire il nostro sogno. Klopp è un grande allenatore e il Liverpool ha tanti giocatori forti, noi dobbiamo lavorare sul possesso e stare attenti alla velocità dei loro attaccanti".



LA PIU' IMPORTANTE - "Sarà la partita più importante della mia carriera da quando solo all'Inter. E' un ottavo di finale in una competizione molto importante come la Champions, per questo siamo determinati a fare bene" ha concluso Lautaro.