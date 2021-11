Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla a Sky dopo la partita vinta dai nerazzurri contro lo Shakhtar: "​Cosa vorrebbe dire la vittoria e la qualificazione? Vuol dire tanto, vuol dire che abbiamo fatto quello che dovevamo fare oggi, vincere contro una squadra che si difende bene ma manca un po' per la qualificazione. Abbiamo fatto un'ottima partita, era troppo importante vincere per la classifica.



INTER AL TOP DELLA FORMA? - "Speriamo, speriamo di andare sempre più in alto. Col Napoli è stato difficile, abbiamo vinto lo scontro diretto e guadagnato punti. Oggi dovevamo vincere, eravamo in casa nostra e ci giocavamo il passaggio del turno e siamo contenti".



SUL RINNOVO - "Sono contento di aver firmato il nuovo contratto e di aver trovato l'accordo, dicevo sempre che l'accordo si trovava. Io e la mia famiglia siamo contenti di rimanere qui, avere la fiducia della società è importante. Sono contento di aver vinto con il resto della squadra".